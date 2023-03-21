Genel merkeze 'antidemokratik' dedi ve ADD Başkanlığından istifa etti

Turan Güneş, genel merkez yönetiminin şubeleri yok sayan tutumu, antidemokratik uygulamaları ve ADD'deki tek adam yönetimini protesto etmek amacıyla görevinden istifa etti.

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt'un eleştirilere tahammülü olmadığını, gerçekleri gösterenleri susturmak için elindeki gücü kullandığını ileri süren A. Turan Güneş istifa kararında dernek iç hukukunu engelleyici tavırların ön plana çıktığını dile getirdi.

“ADD genel başkanı şubeleri yok sayıyor”

ADD Balıkesir Şube Başkanı A. Turan Güneş istifa için yaptığı basın toplantısında, “ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt'un şubeleri yok sayan, şubelerle inatlaşan, ADD tüzüğünce oluşan kurulların çalışmasını engelleyen, GYK içindeki ayrıştırmacı, kayırmacı, antidemokratik tutumu, tek adam yönetimini protesto etmek amacıyla bugün itibariyle ADD Balıkesir Şube Başkanlığından istifa ediyorum. ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt; özeştirisini yapmaktan kaçındığı gibi yapıcı eleştirilere tahammülü olmaması, hakikati gösterenleri susturmak için elindeki gücü kullanmaya çalışması, dernek iç hukukunu engelleyici tavırları nedeniyle işin bu safhaya gelmesine sebep olmuştur” diye konuştu.

“Genel başkanın demokrasi anlayışı Atatürkçü düşünceye yakışmıyor”

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt'un demokrasi anlayışının Atatürkçü düşünceye yakışmayan tutum ve davranışlarını kendisine ilettiğini ifade eden Güneş, “Bugüne kadar ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt'un demokrasi anlayışı, Atatürkçü düşünceye yakışmayan tutum ve davranışlarını dernek iç hukukunun tüm yollarını deneyerek dile getirdim. Dernek iç hukukuna göre izleyeceğim yollar bittiğinden; bu durumu protesto etmek ve benim eleştirel yaklaşımım nedeniyle Balıkesir şubemizin zarar görmesini engellemek amacıyla istifa ediyorum. Sayın Hüsnü Bozkurt'un hamasi nutuklarındaki Atatürkçü söylemleri ile dernek yönetimi içindeki antidemokratik eylemi bir değildir. GYK'dan başlayarak, dernek içi uzlaştırıcı değil ayrıştırıcı olmaya devam etmektedir. Eleştirilerden faydalı sonuç çıkarma yerine, eleştireni ezme duygusal davranışı içindedir. Bu yüzden kamuoyuna yansıyan yüzü ile dernek içi eylemsel yüzü farklıdır. “Kral çıplaktır” bunu görüyorum ve tepki gösteriyorum” ifadelerini kullandı.

“Olağanüstü kurultay çağrısında bulundum”

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu üyelerini olağanüstü kurultay yapmaya çağıran A. Turan Güneş, “ADD Genel Başkanlığını Atatürkçü düşünce ve demokrasi düzleminde yapamamaktadır, kendisini ADD'nin selameti için istifaya davet ediyorum. Aynı nedenle ADD GYK üyelerini de olağanüstü kurultay kararı almaya davet ediyorum” dedi.

“Kral çıplaktır”

ADD Genel Merkezinin yaptıklarına tahammülü kalmadığını kaydeden Şube Başkanı A. Turan Güneş, “Bir Atatürkçü haksızlığa ve hukuksuzluğa tahammül etmemelidir, bu kendi safında gibi görünen biri dahi olsa. Ben de tahammül edemedim, etmeyeceğim. Atatürk adının istismarına nerde olursa olsun karşı çıkacağım. Bu protestomun bir başka nedeni de; Sayın Hüsnü Bozkurt'un ve bundan sonra ADD yönetimine talip olacakların “kol kırılıp yen içinde kalmaması” gerektiğini anlamaları ve bundan ders çıkarmalarını sağlama amacı gütmektedir. Bu nedenle gerçek Atatürkçülerin beni anlayacağını ve hoşgörü ile karşılayacağını umuyorum. İleriki günlerde yaptığı yanlışların hesabını ekranlarda kamuoyunun önünde soracağım. Kral çıplaktır” değerlendirmesinde bulundu.