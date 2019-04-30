Geri dönüşüm defilesi izleyenlerden bol alkış aldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Hafsa Sultan Mesleki ve Anadolu Lisesi, Saadet Karabıyık Uygulamalı Anaokulu 6 yaş grubu öğrencileri mezun oldu.

Yıl boyunca sürdürdükleri çalışmalarıyla yeteneklerini sahnede büyük bir başarıyla sergileyen minikler, izleyenlerden tam not aldı. Tören ilk olarak Saygı duruşu ve İstiklal Marşı marşın okunmasıyla başladı. Kar taneleri yıl boyunca gerçekleştirdikleri etkinlikleri ve faaliyetleri sunum eşliğinde davetliler izledi. Halk oyunlarından şiir okuma, kısa oyun gösterimi gibi çeşitli performanslarını aileleri ve öğretmenlerine sergileyen çocuklar, izleyenlerden bol bol alkış aldı.

Sınıf Öğretmeni Hande Baş “Öğrencinin en önemli adımı olan anaokulumuzu özveriyle başardık. 6 yaş çocuklarımızı okulumuzdan uğurlamanın üzüntüsüyle, diğer yaş gruplarıyla devam etmenin sevinciyle bir yıl daha geride bıraktık. Bütün yılın yorgunluğunu sizlerle atmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

6 yaş grubu 12 öğrenci ile sınıf öğretmenin hazırlayıp sunduğu programda geri dönüşüm malzemelerden yapılan defile oldu. Minikler gazete kâğıtlarından, plastik poşetten, mavi kapaklardan, plastik tabaklardan geri dönüşüm defilesi sergilediler. Son olarak mini çocuklar 5'den geriye sayarak keplerini havaya atmasıyla son buldu.