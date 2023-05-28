Gezici sandık, seçimi eve götürüyor

Balıkesir'de gezici sandık, seçimi vatandaşın ayağına götürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sandığa gidemeyecek durumda olan yaşlı ve hasta vatandaşlar için sandık vatandaşın ayağına gidiyor. İlçe genelinde okullarda oy kullanma işlemi devam ederken, 8801 nolu gezici sandıkta ise oy kullanma işlemi tamamlandı. 22 seçmenin bulunduğu gezici sandıkta 7'si kurul üyesi 12'si vatandaş olmak üzere 19 oy kullandı, 1 kişi hakkında kısıtlama kararı çıktığından dolayı oy kullanamazken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldığı için oy kullanamadı.

İlçe genelinde ise oy verme işlemi sürerken, gezici sandıkta YSK'nın belirlediği görevliler ve parti müşahitleri bulunuyor.