Giray Bulak: "Altay maçına hazırız"

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, pazartesi günü oynanacak Altay maçına takım olarak hazır olduklarını belirterek, "Deplasmanda oynayacağımız Altay maçı zor bir maç olacak" dedi. Bulak, "10 bin, 100 bin taraftar değil, Önemli olan yürekli bin taraftar yeter" dedi.

Balıkesirspor Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Giray Bulak, haftanın son maçında deplasmanda Altay ile oynayacaklarını belirterek, "Altay istim üzerinde bir takım. Hoca değişikliğinden sonra uzun süredir maç kaybetmeyen bir takım. Altay ligin başında ve devre arasında transferler yaptı. Takıma önemli oyuncular aldılar. İyi ve tecrübeli oyuncuları var. Ligde gol kralına sahip oyuncuya sahipler. Deplasmanda oynayacağımız Altay maçı zor bir maç olacak. Bu mata Tomislav Glumac'ın olmaması tabii ki büyük bir kayıp. Ama bu kayıplara alışkınız. Har zaman tam kadro oynadığımız maç olmadı. Balıkesirspor olarak iyi oynayan bir takımımız ve deplasmanda belki 3 tane mağlubiyet aldık ama maçlar genelde bize yakın olan maçlardı. İçeride sorunsuz kayıpsız gidiyoruz ama deplasmanda puan almamız lazım. Altay maçında bizim düşündüğümüz ve gerçekleştirebilecek oyun tarzımızı oynadığımızda kazabilecek olduğumuz bir maç. İnşallah iyi oynayıp kazanacağız. Kazandıktan sonra da umarım farklı bir yolun peşine düşeriz. Altay maçı için salı-çarşamba çift çalışma yaptık" diye konuştu.

"Afyonspor'un en az 1 puan için oynayacağını biliyorduk"

Geçtiğimiz hafta Afyonspor ile 6 puanın ötesinde bir maç oynadıklarını söyleyen Bulak, "En azından rakipleri aşağıda baskılamak, bizim de kendimize yukarıda bir edinmek maçıydı. Oradan sıyrılıp daha rahat bir ortam olunca bir sonraki maçlarımızda daha farklı işler yaparız diye düşünüyorum. İyi bir takıma karşı oynadık. Devre arasında iyi transferler yaptılar. Yeni hoca olarak Yusuf Şimşek'i takımın başına getirdiler. Yusuf hoca çok iyi bir isim, çok iyi bir hoca benimde eski oyuncum. Dolayısıyla bize karşı kapalı oynayacaklarını biliyorduk. En az 1 puan için oynayacaklarını biliyorduk" şeklinde konuştu.

"Önemli olan yürekli bin taraftar yeter"

Oyuncularına çalışmalarda gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür eden Bulak, "Olağanüstü çalışıyorlar, özverili davranıyorlar. Hapsi kazanmayı hak ediyorlar. Başkanımız elinden gelen herşeyi yapıyor. Ama taraftarımız bizim olmazsa olmazımız. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Geldiler bizi bağırlarına bastılar. Önemli olan 10 bin kişi, 100 bin taraftar değil, önemli olan yürekli bin kişi, bin 500 taraftar. Bu yüreği de onlar ortaya koyuyorlar. Biz de onlarla beraber mutluluğu ve sevinci yaşıyoruz" şeklinde konuştu.