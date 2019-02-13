Giray Bulak: "Bütün arzumuz Ümraniyespor maçını kazanmak"

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçına takım olarak hazır olduklarını belirterek, "Bu hafta inşallah iyi oynayıp yeneceğiz. Bütün arzumuz, isteğimiz bu maçı kazanmak. Ümraniyespor yenebileceğimiz bir takım. Bu inançla gidiyoruz" dedi. Antrenman başına tesis için kulüpten para alındığını söyleyen Bulak, Balıkesir'daki kurum ve kuruluşlara sitem etti.

Hafta sonu İstanbul'da Ümraniyespor ile karşılaşacak Balıkesirspor Baltok'ta Teknik Direktör Giray Bulak, tesislerde basın toplantısı düzenledi. Takımının Ümraniyespor maçına hazır olduğunu ve İstanbul'da Ümraniyespor'u yenerek, Balıkesir'e mutlu şekilde dönmek istediklerini açıkladı. Teknik Direktör Bulak, antrenman yapacak saha bulmakta zorlandıklarını ifade ederek, "Her çalışmamızda Balıkesirspor'dan 400 lira para alınıyormuş. Bu tesislerin hepsinin Balıkesirspor'un emrinde olması lazım" diye konuştu.

"Bütün arzumuz Ümraniyespor maçını kazanmak"

Bulak, antrenman yapacak saha bulamadıklarını ve sakat oyuncularının takıma döndüklerini belirterek, "Geçen hafta aldığımız galibiyet hem şehrin hem oyuncularımızın moralini yükseltti. Bu yaşadığımız sıkıntılı dönemlerde en azından bir parça moral verdi. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Cumali'nin sinüs kemiğinde meydana gelen kırık için üzüldüm. Bu hafta Cumali oynamayacak. Dün burada doktorumuzun çektiği filmler ve yaptığı muayeneler neticesinde oynayamayacağını söyledi. 3-4 haftada maske ile oynayacak. Cumali'yi dün Bursa'ya gönderdik. Maske ölçüleri alındı. Bu hafta antrenmanlarda yürüyüş şeklinde çalışacak. Okan'da da bir pupis sakatlığı var. Okan'ı antrenmanlarda dinlendiriyoruz ve maçlarda sahaya çıkıyor. Sakatlarımız için Bursaspor bize çok yardımcı oluyor. Samet Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Spor hekimleri Gökhan Hoca'ya teşekkür ediyorum. Bize yardımcı oldukları için çünkü bizim spor hekimimiz yok. Sakatlıkları bulunan Otoo ve Furkan Çil çalışmalara başladılar. Bu hafta görev verirsek maçta oynayacaklar. Şu anda çok sorunumuz yok. Tek sorunlu oyuncumuz Cumali gözüküyor. Ümraniye ile oynadığımız ilk maçı çok farklı bitecek ama şaka gibi, sonra ikinci maç o da şaka gibi sanki yağmur o gün yağacaktı, rüzgar o gün esecekti. Biz gol pozisyonlarını kaçıracaktık ve gol yiyecektik. Sonra yüzde yüz gol pozisyonuna girip atamadık. Bu hafta inşallah iyi oynayıp yeneceğiz. Bütün arzumuz, isteğimiz bu maçı kazanmak. Ümraniyespor yenebileceğimiz bir takım. Bu inançla gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"İsmail Akçay'da paralı antrenman yapıyormuşuz"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Tesislerde antrenman yapacak sahamız yok. Antrenman sahaları yağan yağmur veya karda bataklığa dönüyor" dedi.

Bulak, "Ben size çok enteresan bir şey anlatayım. Biz İsmail Akçay'da zaman zaman antrenman yapıyoruz. Bize haftada bir, 15 günde bir antrenman sahasını vermekte zorlanıyorlardı. Şimdilerde sahayı alıyoruz. Ben de bunu dün öğrendim. Her çalışmamızda Balıkesirspor'dan 400 lira para alınıyormuş. Bu tesislerin hepsinin Balıkesirspor'un emrinde olması lazım. Biz yokluktan bahsederken olan şeye bak. Balıkesir'de her kurumum ve kuruluşun yanımızda olması gerekmez mi" ifadelerini kullandı.