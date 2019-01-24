Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak ile Hırvat kaleci Andrija Vukovic Eskişehirspor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Giray Bulak Trabzonspor maçındaki taraftar desteğinden memnun olduklarını ve Pazar günü oynanacak Eskişehirspor maçında da aynı desteği beklediklerini söyledi.

Giray Bulak; “Şehrin asıl sahipleri tribündeydi” dedi.

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak sözlerini şöyle sürdürdü: “ Sezon başı çok güzel duygu ve düşüncelerle beraber yeni yönetimimiz aynı futbolcularımızla göreve başladık. Öncelikli hedefimiz bu kadronun korunması, gençlerin alttan yetişmesi, fiziki şartların düzeltilmesi ve borçların ödenmiş olması olacaktı. Bütün başlangıcımız da hareketimiz de bu doğrultudaydı. Transferlerimiz 5 dakikada bitti. Hiçbir sorun yaşamadık. Oyuncularla kendimize söz verdik kimse ayrılmayacak diye. Birbirimize sözümüz vardı. Siz buradaysanız biz buradayız, biz buradaysak siz buradasınız diye. Bu şehre şampiyonluk yaşatacağız. Bunun için bir sene yapılanma yılı, ikinci sene de hedef yılı olarak belirledik. Her şey güzel başladı ancak daha sonra süreç tersine döndü. Bizim geçen sezon da ekonomik sorunlarımız vardı ancak sağ olsun Remzi Boncuk Başkanımız ve sorunlar şimdiki başkanımız Mustafa Bahçeci tarafından halledildi. Geçmiş dönemde bize yardımcı olan insanın bu dönem yardıma ihtiyacı var. Ama O'na kimse yardım etmiyor.”

"Trabzon maçındaki reklamlardan para almadık"

Trabzonspor maçında dikkat çekmek için formada reklam yayınladıklarını aktaran Bulak; “Düne kadar formamızda reklam yoktu. Ama dün özellikle rüzgar boşa gitmesin diye formamıza reklam koyduk. Ama para almadık. Bekleme amaçlı bunu yaptık. Biz bir jest yaptık. Bu jestin karşılığını da bekliyoruz. Bunu firmalarımıza yansıtmak istedik. Beklentimiz var çünkü zor durumdayız” dedi.

"Şehrin gerçek sahipleri taraftarlar"

Trabzonspor maçındaki taraftar desteğinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Bulak, şöyle konuştu: “Protokol tribününde şehrin sahipleri vardı ancak asıl sahipler ise tribündeydi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizi o yağmurda son derece pozitif desteklediler. Taraftarımıza, gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim onlarla duygusal birlikteliğimiz var. İnşallah bu duygu bağı Eskişehirspor maçına da yansıyacaktır. Kendilerini bekliyorum. Bizim birbirimize tutunarak uçmamız lazım. Bizler tek kanatlı melekleriz. Beklentimiz bu yönde."

"Eskişehirspor maçı 6 puanlık bir maç"

Zor bir süreç yaşadıklarını söyleyen Giray Bulak; “Bazı oyuncularımıza çok güvenmiştik. Zaman ne gösterecek, onları mı biz mi haklı çıkacağız göreceğiz. Ben yine de Allah yollarını açık etsin diyorum. Bizi bu şekilde, çocukları bu şekilde bırakmayacaklardı. Zor bir süreç. Önümüzde 16 maç var. Eskişehirspor maçı 6 puanlık bir maç. Onlar kendi sorunlarını aşmaya başladılar. Bizim bu kadromuz yeterli. Ancak kadro derinliğimiz kalmadı. Yük 13 oyuncunun sırtına bindi. Balıkesirspor bu kadro ile ligde kalır mı endişesinin yaşanmasını istemiyorum. Biz bu kadro ile birçok takımın canını yaktık. Bizim hiçbir çekincemiz yok. Biz kimseden bir şey beklemiyoruz. Bize başkanımız ve yönetim kurulumuz yeter. Yeter ki bu çocuklara verilen sözler tutulsun. Bizler bu çocuklarımızın yanındayız” şeklinde konuştu.

Vukovic: "Aynı desteği istiyoruz"

Hırvat kaleci Andrija Vukovic ise Eskişehirspor maçında taraftarlardan destek istedi: “Taraftarlarımıza bir mesaj iletmek istiyorum. Trabzonspor maçına gelerek bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum. Aynı desteği pazar günü oynanacak olan Eskişehirspor maçında da görmek istiyoruz. Onlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Pazar günü oynanacak maçı kazanırsak 9-10 puanlık bir fark oluşmuş olacak ve daha rahatlamış olacağız”şeklinde konuştu.