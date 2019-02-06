Giray Bulak'tan Balıkesirspor taraftarına çağrı

Balıkesirspor Baltok'ta pazar günü oynanacak olan Tetiş Yapı Elazığspor maçı öncesi Teknik Direktör Giray Bulak ve Basın sözcüsü Kemal Büyükakın Balıkesirspor Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Bulak, "Eskişehir ve Osmanlı maçlarında şanssız goller yedik. Atanın ve tutanın iyi olursa maçı alırsın" dedi.

"Elazığ maçına taraftarlarımızı bekliyoruz"

Deneyimli çalıştırıcı, Balıkesirspor taraftarlarını maça davet ederek başladığı basın toplantısında, "Geçen hafta yaptığımız basın toplantısında her ne kadar 8-9 maçı arka arkaya da kazansa hiç ürkmediğimiz, çekinmediğimiz ve kazanabilecek olduğumuz bir maça gideceğimizi söylemiştik. 3 ihtimalli bir maçtı normalde. Çünkü nasıl oynadığımızı, neler yaptığımızı biliyoruz. Ama atanın ve tutanın iyi olacak. Biz biraz tutan kısmında hata yaptık. Zaten atanlarla da çok yeterli bir takım değiliz. Aslında çok deneyimli 2 kalecimiz var. Atilla'ya şans vermek istedik. Karşı karşıya kaldığımız pozisyonlar var. Atan ve tutanda sorun yaşıyoruz. Çok çalışmayla çözülmüyor. Atma işi biraz beceri işi. Oyun bizim hakimiyetimizde geçti ve 1-0 mağlup olduk. Üzüldüğüm bir maç oldu ama bu üzüntüleri kaybettiğimiz her maçta yaşıyoruz. Trabzonspor'da Ahmet Suat Özyazıcı'nın yardımcılığını yaparken Hocam 'Atanın, tutanın iyi olursa maçı kazanırsın' demişti. Eskişehirspor maçında ve Osmanlıspor maçında yediğimiz goller şansızlıktan ibaret. Forvet oyuncularımız yönünden şanssızız zaten. Eskişehirspor maçında golleri orta saha oyuncusu ile defanstan Glumac attı. Bu haftaki maçımızda taraftarlarımızı görmek istiyoruz. Taraftar takımımı ateşliyor. En azında 2 bin, 3 bin taraftarı maçımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Elazığspor 1 gecede transfer yasağını kaldırıp, 20 transfer yaptı"

Bulak, sözlerinin devamında Elazığspor takımının transferlerine dikkat çekerek, "Bu hafta bir fırsat maçı. Elazığspor 1 gecede 20 transfer yaptı. Geniş bir kadro kurdular. Belki birçok oyuncuları ligde süre almadı ve takımlarında antrenman yapan isimler. Bize karşı direnç gösterecekler. İyi bir maç olacağını biliyoruz. İnşallah taraftarımız maça gelerek bize destek verirler. Bizim beklentimiz onlar. 1000-2000 kişi gelse çok memnun olacağız ama yalnızlığımız devam ediyor. Yalnızlık bizim kaderimiz olmuş durumda. Biz sahipsiz bırakıldık yada başka durumlar var. Şehrin ileri gelenleri Elazığ'da var da bizde niye yok. Oyuncularımız çalışmalarını sürdürüyor. Otoo ve Furkan'ın durumları henüz net değil" açıklamalarını yaptı.