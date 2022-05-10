Göbelezoğlu Ortaokulunda kütüphane açılışı gerçekleştirildi

Millî Eğitim Bakanlığının düzenlediği “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” kampanyası dahilinde Balıkesir'in Edremit İlçesi Göbelezoğlu Ortaokulunda yapılan kütüphanenin açılışı Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesini Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek kesti. Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mobilyalarını ürettiği kütüphaneye il millî eğitim müdürlüğü ve okulun düzenlediği kampanyalarla kitaplar temin edildi.