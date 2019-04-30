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Göçmen konutlarına yeni park

Altıeylül Belediyesi Göçmen Konutları’na yeni park yaparak hizmete soktu.

Altıeylül Belediyesi Göçmen Konutları'na yeni park yaparak hizmete soktu.


Altıeylül Belediyesi'nin Göçmen Konutları'na kazandırdığı yeni park mahalleye renk katarken trafoya işlenen hayvan figürleri ilgi odağı oldu. Altıeylül Belediyesi mahallelerde uygun olan yerlere yeşil alan ve park yapmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler ekipleri Dinkçiler Mahallesi'nde bulunan Göçmen Konutları'na yeni bir park inşa etti. Toplam 2 bin 200 metrekare alan üzerine oturan projede kapalı kafeterya alanı da unutulmadı. Ebeveynler bu kafeteryada çocuklarını konforlu bir şekilde takip edebilecek. Göçmen Konutları'nda, vatandaşın rahatlıkla vakit geçirebileceği parkın yanı sıra, renkli trafolara bir yenisi daha eklendi. Farklı hayvan motifleri ile renklenen trafo çocukların ‘Panda her yerden bizi izliyor' söylemleri ile meraklı bakışları üzerinde topluyor.

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