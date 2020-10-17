Gökçeyazı ovasına 12 milyon lira ödenek

Mustafa Canbey, İvrindi ve Gökçeyazı ovalarının sulama altyapı işlerini yapan firmanın ödenek sıkıntısını çözerek 12 milyon liralık ödenek çıkardı. Canbey, “Gökçeyazı Ovasının bereketli toprakları suya kavuşuyor” açıklamasını yaparak, “Gökçeyazılı hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Haftalık Meclis çalışmasını tamamlamasının ardından hemen Balıkesir'e dönen, İvrindi'de açılış ve temel atma törenine katılan Canbey, sonrasında da İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, İvrindi Kaymakamı Fatma Turhan Keser, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Serkan Papaker, AK Parti İvrindi İlçe Başkanı Muharrem Akçal ve Ö. Firması sahibi Günaydın Özdoğan ile birlikte Gökçeyazı ovasında yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve “İvrindi Ovası'ndan sonra Gökçeyazı Ovası da suya kavuşuyor” dedi.

İncelemenin ardından açıklama yapan Milletvekili Mustafa Canbey; “İvrindi ve Gökçeyazı ovalarımızın sulama alt yapısını üstlenen Özkar firmasına 12 milyon liralık ödenek çıkardık. İvrindi Ovası'ndan sonra Gökçeyazı Ovası da suya kavuşuyor. İvrindimizin bereketli toprakları suya kavuştukça çiftçimiz kazanacak, ülkemiz kalkınacak, daha müreffeh yarınları hep birlikte inşa edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.