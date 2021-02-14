Gömeç 2022'de doğalgaza kavuşuyor

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ın Ankara'da ki yoğun girişimlerinin ardından ilçeyi doğalgaza kavuşturuyor. Belediye Başkanı Himam önceki gün kendisini makamında ziyaret eden AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. İşletme Müdürü Levent Üstünler ve Şube Şefi Koray Tanrıseven ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ilçe halkına müjdeyi verdi. Doğalgaz dağıtımının 2022 yılında başlaması için 2021 yılında belediye olarak yerine getirmeleri gereken prosedürler hakkında bilgi alışverişinde bulunan Başkan Himam, ilçeye gelecek doğalgaz öncesinde gerekli alt yapı çalışmaları içinde düğmeye bastıklarını belirtti.

Gaz dağıtımının sağlanabilmesi için oluşturulacak şebeke çalışmaları sırasında kadastro ve imar yollarını sıkı sıkıya takip edileceğini açıklayan Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, doğalgazın Gömeç'e getirilebilmesi için uzun bir zamandır Ankara'da yoğun çabalar içinde olduklarını anlatarak, “Bu yoğun girişimlerimizin ardından ilçemize doğalgazı getirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımızın yaşam koşullarını yükseltecek ve her evde ekonomik olarak kullanılacak doğalgaz için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Yetkililerin bize vermiş olduğu bilgilendirmeler doğrultusunda resmi prosedürleri en kısa sürede tamamlamayı umuyoruz. AKSA şirket yetkililerinin gaz dağıtımı için kadastro ve imar yollarını takip edeceği bilgisini vermesi hem bizlerin, hem de kooperatif statüsünü kaybetmemiş sitelerimizin üzerine büyük sorumluluklar yüklüyor. İlçemiz genelinde kamuya terkleri tamamlamamış sitelerinde var olması sonucunda, gelecekte bu sitelerin doğalgaz dağıtımı konusunda sıkıntı yaşayacağını görüyoruz. Bu vesileyle biz de kooperatif statüsünü kaybetmemiş sitelerimizi uyarmak istiyoruz. Kamuya terklerini en kısa sürede yaptıkları takdirde, doğalgaz dağıtım şirketine verilecek olan kadastro ve imar planına dahil edileceklerdir. Böylelikle ilçemiz genelinde aynı anda doğalgaz hizmetinden yararlanabileceğiz. Bizim de zaten bu konuda yegane hedefimiz Gömeç'lilerimizle aynı anda doğalgaz hizmetinden yararlanabilmektir. Gömeç Belediyesi olarak verdiğimiz tüm hizmetlerde olduğu gibi doğalgaz konusunda da aynı eşitliği sağlamak için çalışmalarımızı hakkaniyet ve hassasiyetle sürdüreceğiz” diye konuştu.