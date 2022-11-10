Gömeç Ata'sını andı

05'te Balıkesir'in Gömeç ilçesinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84. Yıl dönümünde törenler ile anıldı.

İlk tören Cumhuriyet Meydan'ında gerçekleştirildi. 09.00'da Atatürk Heykeli'ne çelenkler sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı büyük bir coşkuyla söylendi.

Törenlerin ikinci kısmı ise Gömeç Şehit Mustafa Güvenç Aldemir İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, öğrenciler şiirler okudu. Atatürk Kurtuluş Savaşında oratoryosu ardından Atatürk'ün Askeri Dehası konulu konuşma yapıldı. Sarı Zeybek solo dans gösterisi sonrasında yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilerek tören sona erdi.