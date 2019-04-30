Gömeç Belediye Başkanı Himam'a engelli sevgisi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ı makamında ziyaret eden Ayvalık Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi ile aynı derneğin Gömeç Şubesi yöneticilerle engelli üyeler başarılar diledi.

31 Mart yerel seçimlerinde Gömeç Belediye başkanı seçilen Mehmet İrem Himam'ın oldukça sıcak karşıladığı engelli konuklarıyla sohbet havasında geçen ziyarette konuşan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş dernek olarak yapmış oldukları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

BOED'in Gömeç Şubesi Başkanı Semih Koç ise ilçede daha aktif olarak çalışmayı ve ilçede evlerinden dışarı çıkmayan yada çıkamayan engellileri evlerinden dışarıya çıkarıp, toplumla entegre etmeyi planladıklarını anlattı.

BOED Genel Merkezi ve Gömeç Şubesi'nin kendisine yönelik gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ise, seçim döneminde her fırsatta sosyal belediyecik anlayışıyla ilçeyi yöneteceklerinin sözünü verdiğini anımsattı.

Gömeç'te başta engelliler olmak üzere ihtiyaç sahibi her vatandaşa şefkatli kollarını açmaya hazır olduğunu kaydeden Başkan Himam, engellilerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ve engelli bireylerin becerilerini ön plana çıkaracak kursların ardından, oluşturulacak istihdam alanlarında iş sahibi olabilmeleri için bir çok projeyi hayata geçirmeyi amaçladıklarının da altını çizdi.