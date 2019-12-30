Gömeç Belediye Başkanı Himam'dan süt üreticisine anlamlı destek

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, konuklarına süt ikramında bulunarak bölgedeki süt üreticilerinin gönüllü sesi oldu.

Ülke genelinde milyonlarca süt üreticisinin, üretim maliyetlerini karşılayamadıklarını savunarak ürettikleri sütleri yolarak döktüğünü hatırlatan Başkan Himam, “Tabiki sadece süt üreticisi değil, bugün çiftçimizin pek çoğu aynı durumda ve üretim maliyetlerini karşılayabilmekte çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Tabiki bu durum karşısında üzüntümüz sonsuz ama ne yazık ki bu tabloyu ortadan kaldıracak gücümüz yok. İnşallah iktidar doğru adımlar atarak Türkiye genelindeki ekmeğini topraktan çıkaran üreticimizin bu sorunlarının ortadan kaldırılmasını sağlar” dedi.

En azından süt üreticilerine ekonomik destek verebilmek ve onların dolaylı da olsa da sesi olabilmek adına belediye bünyesinde, konuklarına süt ikramında bulunarak karınca kararınca katkı vermeye çalıştıklarını kaydeden Mehmet İrem Himam, “Konuklarımız bu ikram karşısında önce şaşırıyorlar, sonrasında da büyük bir keyifle sütü yudumluyorlar. Pek çok konuğumuz uzun zamandır süt içmediğini ve bu sayede süt içmiş olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ediyorlar. Bizde böylelikle konuklarımıza hem sağlıklı bir ikramda bulunmanın ayrıcalığını yaşıyoruz, hem de ekonomik dar boğazda olan süt üreticilerine karınca kararınca destek vermiş oluyoruz.” diye konuştu.

Başkan Himam, her yetişkin insanın sağılığı için günde en az bir bardak süt içmesinin hem kendi sağlılarına katkı sağlayacağını hem de süt üreticilerine destek anlamını taşıyacağını da sözlerine ekledi.