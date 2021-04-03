Gömeç Belediyesi bünyesindeki Park Kafe sezona hazırlanıyor

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Sadettin Baycan Parkı içerisinde belediye bünyesinde hizmet veren Park Kafe, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yenilenmeye başladı.

Hizmete girdiği günden bu yana ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gören işletme ve çevresindeki oturma grupları yeninde konuşlandırılırken, yeşil alanları da yeniden düzenleniyor. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ın talimatıyla başlayan çalışmalar kapsamında, kilit parke taş döşemesi sonrasında eklenecek olan gölgelikler ve yeni oturma alanları ile kafeteryanın sezona hazır bir şekilde girmesi hedefleniyor.

Çalışmaların başlangıcını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Himam, Fen İşleri Müdür Vekili Ersin Başaran'dan brifing aldı. Yapılacak çalışmalar hakkında kendi görüş ve önerilerini de Başaran'a aktaran Başkan Mehmet İrem Himam, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Uzunca süredir bu alanın düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğümüzle yaptığımız toplantılar neticesinde, bu alanın kilit parke taş ile döşendiği takdirde herhangi bir çökme yaşanmayacağı kararına vardık. Mevsimsel hava durumu değişikliklerinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yaptığımız düzenleme ile daha rahat ve temiz bir sosyal etkinlik alanı oluşturmayı planlıyoruz. Ramazan döneminde çalışmalarını tamamlamayı hedeflediğimiz işletmemizi Ramazan Bayramı sonrasında kıymetli vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı planlıyoruz” dedi.