İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gömeç' e TOKİ müjdesi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı 2021 yılında yapılacak olan 100 binlik Konut Projesi kapsamına Balıkesir’in Gömeç ilçesini de dahil etti.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı 2021 yılında yapılacak olan 100 binlik Konut Projesi kapsamına Balıkesir'in Gömeç ilçesini de dahil etti.


Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İram Himam Ankara'da girişimlerinin ardından başkentten TOKİ müjdesi ile döndü.


Ayağının tozuyla döndüğü Gömeç'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, “Ankara ziyaretlerimizde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcı Dursun Baştürk ile karşılıklı görüştük. Bu görüşmelerin sonucunda 2021 yılında yapılacak olan 100 binlik Konut Projesi kapsamında ilçemizin de dahil edilmesi konusunda karara vardık. Yaptığımız yoğun görüşmelerin ardından ilçemizin de dahil edildiği sosyal konut projesine 2021 yılında başlanması planlanıyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.