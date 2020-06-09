Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz:

Aköz, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmalarının, 22-30 Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması için uzaktan eğitim süresinin 19 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığını söyledi.

22-30 Haziran tarihleri arasında öğretmenlerimizin uygulayacakları yılsonu mesleki çalışma programı kapsamında Aköz, “Mesleki çalışmalar okulda yapılacak. Şehir dışında bulunan öğretmenler bulundukları il/ilçede katılabilecek. Kronik hastalıkları ile 24.haftadan itibaren hamile olan öğretmenler İdari İzinli sayılacak” diye konuştu.