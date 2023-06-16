Gömeç plajları artık daha temiz

Balıkesir'in Gömeç Belediyesi tarafından alınan kum temizleme aracı hizmete girdi. İlçenin eşsiz güzellikteki kum plajlarında çalışmaya başladı

Gömeç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde belediyenin öz kaynakları ile Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ın talimatlarıyla alınan kum ele makinası sahillerde çalışmaya başladı. İlçedeki tüm plajlarda periyodik olarak hizmet verecek olan aracın ilk tanıtım çalışması ile Başkan Himam'ın da katılımıyla Kız-Ko Plajında gerçekleştirildi.