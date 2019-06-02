Gömeç polisi huzur uygulamalarını sürdürüyor

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki ekiplerin düzenli olarak sürdürdükleri huzur operasyonlarda; 6 ayrı suç dosyasından aranan olmak üzere çeşitli suçlardan aranması olan 3 aranan şahısın yanı sıra; 1,82 gramı eroin 6,72 gramı esrar maddesi olmak üzere 8.54 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gömeç'te polis ekiplerinin yapmış olduğu planlı çalışmaları sonucu Y.Ç isimli şahıs uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalanmış, alınan arama kararı gereği ev ve arabasında yapılan aramada 6,72 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Huzur Operasyonları kapsamında; polis ekiplerinin E-87 karayolundaki uygulama noktasında O.A isimli şahsın İstanbul plakalı aracında yapılan aramada, kullanım tertibatıyla beraber iki ayrı kâğıda sarılı 1,82 gram eroin ele geçirildi.

Gömeç İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki ekiplerin yapmış olduğu şok uygulama ve kontrollerde birisi 6 ayrı suç dosyasından aranan olmak üzere çeşitli suçlardan aranması olan 3 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Gömeç'te huzur operasyonlarının tüm hızıyla süreceği öğrenildi.