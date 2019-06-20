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Gömeçli öğrenciler Avrupa yolunda

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde 6 Eylül Çok Programlı Anadolu Lisesi hazırladığı Avrupa Birliği projesi kapsamında eğitim ve staj amacıyla 10, 11 ve 12.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 6 Eylül Çok Programlı Anadolu Lisesi hazırladığı Avrupa Birliği projesi kapsamında eğitim ve staj amacıyla 10, 11 ve 12. sınıf çocuk gelişimi bölümü öğrencilerini Romanya ve Polonya'ya gönderdi.


Projenin ilk aşamasında arasında öğrenciler Romanya'da bulunan Just 4 Kids okuluna giderek “Waldorf Yaklaşımından Esinlenerek Kış Temalı Oyuncak Yapımı” temalı staj faaliyetine katıldılar. Bu etkinlikte öğrenciler doğa içinde geliştiriciliklerini kullanarak öğrenme becerilerini geliştirme imkânı buldular.


Projenin ikinci aşamasında ise 6 Eylül Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Polonya'nın Przedskole Miejskie nr 14 okuluna gittiler. “Montessori Metodunda Duyu Etkinliği Örnekleri” temalı etkinlik kapsamında staj yapan öğrenciler duyular ve uyarıcılardaki ince farklılıkların anlama kapasitesi üzerindeki etkisi üzerine eğitim aldılar.


Böylece öğrenciler ilçede aldıkları eğitimin yanında Avrupa standartlarında da stajlara katılıp mesleki eğitim ve deneyimlerini artırdı.

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