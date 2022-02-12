Gömeçli öğrenciler Portekiz'de staj gördü

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, 6 Eylül Mesleki Eğitim Merkezi bünyesindeki Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri Portekiz'de staj gördü.

17 Ocak-5 Şubat 2022 tarihleri arasında Erasmus+ Projesi kapsamında okulun idareci, öğretmen ve öğrencileri Portekiz'de düzenlenen proje etkinliğine katıldı. Portekiz'in Braga kentindeki Escolas de Maxmlnos Anaokullarında Çocuk Gelişimi üzerine üç haftalık staj gören öğrenciler, bu süreçte ülkenin tarihi ve kültürel değerlerini de görebilme şansını elde etti.