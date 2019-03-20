Gömeç'te 100 yıllık çöp sorunu çözüldü

Belediye Başkanı Kazım Arslan, çöplerin araçlarla Balıkesir'e taşındığını söyledi.

Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde bulunan Gömeç'te son iki üç yılda çok büyük gelişme yaşanırken, çöp sorununun da çözülmesi vatandaşları sevindirdi. İlçe Merkezi ve Karaağaç Mahallelerinde bulunan vahşi depolama alanındaki çöpler temizlenirken, tırlar ile Balıkesir'deki Büyükşehir Tesislerine gönderiliyor. Gömeç'in Körfezde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Gömeç'in önemi, 2014 yerel seçimleri sonrasında bizim göreve gelmemiz ile daha da arttı. İlçeye sihirli bir el değmiş gibi, her şey yoluna girmeye başladı. Özellikle Gömeç merkez ve Karaağaç mahallesinin belki de 100 yıllık sorunu olan ve çevreyi önemli derecede tahrip eden, ilçenin yer altı suları olduğu kadar yer üstüne de zararlar veren Çöp sorunu çözüldü. Vahşi çöp alanı olarak kullanılan alanın artık taşınması ile Gömeç birçok olumsuzluktan kurtuluyor. Göreve gelir gelmez öncelikle ilçenin sorunlarını tespit ederek hemen çalışmaya başladık. Başta ilçe ile bağlantılı olan yolların yapılması, su sorunun halledilmesi, çarpık kentleşmeyi, modernize çalışmalarımız başladı. Gömeç'te 100 yıllık bu sorunu çözmek vatandaşlarımızı da sevindirirken, önceden kalan çöp alanının temizlenmesi de devam ediliyor. Kısa bir süre sonra eski çöp depolama alanında temizlik çalışmaları bittikten sonra bu alanı da yeşillendirmek istiyoruz. Artık, Gömeç'te vatandaşlarımız için çöp sorun olmaktan çıktı. Havamız, suyumuz, denizimiz, çevremiz daha temiz olacak” dedi.