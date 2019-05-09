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Gömeç'te 7'den 77'ye 'Etnobotanik Miras Projesi'

Balıkesir Üniversitesi araştırmacıları bir yıl önce başlattıkları Gömeç ilçesinin kısa adı Etnobotanik olan ve insanların bitkilerle çok yönlü ilişkisini sistematik olarak araştıran projesinin ikinci aşamasına start verildi.


Genç kuşaklar ile yaşlı kuşakların bilgi alış-verişi sağlanması hedeflenen proje kapsamında proje başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Gülendam Tümen, Doç. Dr. Selami Selvi ve Yüksek Lisans öğrencisi Lale Mammdova bu amaçla köy okullarındaki öğrencilere bir anket çalışması başlattı. Çalışmada; öğrencilere verilen anketlerin evlerinde anne-baba ve nene-dedeleri ile birlikte yapmaları isteniyor. Bu şekilde genç kuşaklar bitki kullanımları ile ilgili Etnobotanik bilgileri öğrenmeleri sağlanacak.


Proje yürütücüsü Prof. Dr. Fatih Satıl,“Kırsal alanlardan kente göç, bitkiler konusunda geleneksel bilgi birikimine sahip kişilerin sayısı her geçen gün azalmaktadır, bunun sonucu olarak eski kuşaklarca bilinen bitkilere ait bilgiler yeni kuşaklara aktarılamamaktadır. Bu çalışma ile kuşaklar arasındaki bu etnobotanik bilgilerin aktarılmasını sağlamayı hedefliyoruz”

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