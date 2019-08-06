Gömeç'te aranan 2 şahıs polis tarafından yakalandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan planlı çalışmalar ve şok uygulamalar sonucunda aranan iki kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Gömeç polisi'nin yaptığı operasyonda, yağma" suçundan aranan ve Gömeç Mithatpaşa mahallesinde ikamet ettiği tespit edilen A.K. isimli şahıs ikametinde yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay cezası olan şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gömeç İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu ikametinde esrar maddesi bulundurduğu tespit edilen A.K. isimli şahsın ikametinde esrar maddesi olduğu tespit edildi. Şahsın evinde yapılan aramada 75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

Gömeç Polisi, ilçede suç ve suç unsurlarıyla mücadelenin tüm hızıyla süreceğini bildirdi.