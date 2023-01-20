Gömeç'te Başkan Uslu Türkiye'den Hırvatistan'a gönül köprüsü kurdu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Avrupa Birliği destekli Erasmus+ KA122 Projesi çerçevesinde Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nun ev sahipliğini yaptığı etkinlikte Hırvatistan, Zagreb'ten gelen 20 öğretmen ve öğrenci, ilçenin sevilen iş insanı ve AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu tarafından misafir edildi.

Hırvatistanlı gruba ilçeyi gezdiren ve Gömeç misafirperverliğinin en güzel örneklerini sunan Başkan Uslu, öğrencilere bölgenin ekonomik gelir kaynakları ve coğrafi yapısı hakkında bilgiler verdi.

Gömeç Mutfağı'nın en özel tatlarının ikram edildiği öğrenciler, kendilerini konuk eden Başkan Uslu'yu AK Parti Gömeç İlçe Başkanlığı binasında ziyaret ederek teşekkür etti.

Ziyarette; ev sahibi Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nun öğretmenlerinden proje çalışmaları hakkında bilgiler alan Eşref Uslu, bu tür uluslararası etkinliklerin önemine değindi.

Hırvatistanlı konuklara Balıkesir'in güzellikleri hakkında bilgiler verilerek, Gömeç, Ayvalık, Cunda ve körfez bölgesinin tanıtımına katkı sağlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Eşref Uslu, Hırvatistanlı öğretmen ve öğrencilere hazırlattığı yöreye has ürünlerden oluşan paketleri de hediye etmeyi ihmal etmedi.

Avrupa Birliği destekli Erasmus+ KA122 Projesi çerçevesinde Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nun ev sahipliğini yaptığı etkinlikte Hırvatistan, Zagreb'ten gelen 20 öğretmen ve öğrenci ise Gömeç'in tarihi ve doğal zenginliklerine hayran kaldıklarını, Türk misafirperverliğinin ise dünyaya örnek olduğunu savunarak, Eşref Uslu'ya kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.