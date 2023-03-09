Gömeç'te doğalgaz çalışmalarında son dönemeç

Gömeç'te doğalgaz çalışmalarının yüzde 70 oranında tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Uslu, "Şu ana kadar 25 kilometrelik ana hat boruların yanı sıra 19 barlık, 2 buçuk kilometreye ulaşan çelik ana taşıyıcısına ait tesislerin montaj çalışmaları tamamlandı. Geldiğimiz noktada şu an gaz verilmeye hazır durumda. Allah nasip ederse halkımıza verdiğimiz sözü tutarak Ramazan Bayramı öncesinde Gömeç'imizde doğalgaz kullanılmaya başlayacaktır” dedi.

Gömeç'te, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından 7 yıl içinde tamamlanması planlanan yatırım çalışmaları çerçevesinde, BOTAŞ'ın gazı verdiğini, AKSA firmasının hat yapım çalışmalarını tamamlar tamamlamaz, resmi kabul işlemlerinin yapılarak vanaların açılacağının müjdesini veren AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu, Gömeç halkına verdikleri sözü tutmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

AK Parti'nin Balıkesir milletvekilleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran'ın katkı ve destekleriyle Gömeç'te bir buçuk ay gibi kısa sürede doğalgaz donanımlarının tüm merkez mahallelerde tamamlandığına işaret eden Başkan Uslu, “Normal şartlarda abone olunarak monte edilecek kutuların müteahhit firma tarafından EPDK'nın talimatıyla ilçede konutlara doğalgaz toplu bir şekilde bağlanacaktır” dedi.

Halka hizmetin Hak'a hizmet olduğunun altını çizen AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ilçemizin hizmetkarı olarak çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir. Millet İttifakı seçim çalışmalarıyla uğraşırken biz ise AK Parti olarak milletimize hizmet vermeye devam ediyor. Bu düşünce de daha yaşanılabilir bir Gömeç'i inşa etmeye yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Çünkü Gömeç'imiz her şeyin en iyisine layık olan halkımıza doğalgaz hayırlı ve uğurlu olsun. Siyasi rakiplerimiz ise bizi izlemeye devam etsin” diye konuştu.