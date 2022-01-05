Gömeç'te esnaftan indirim atağı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bazı esnaf ve firmalar, MHP'nin çağrısıyla pek çok ürünün fiyatlarında yüzde 10 oranında indirim başlattı.

Gömeç'te MHP İlçe Başkanlığı'nın girişimleriyle başlatılan indirim hareketine; gıda, tarım ürünleri, oto lastik, restoran, pastane, elektronik eşya ve oto onarım gibi sektörde satış yapan birçok esnaf ve firma katıldığı öğrenilirken, ilçe genelinde yapılan fiyat indirimlerinin de vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığı bildirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadaki kendi hesabından “#DevletiminYanındayım” hashtagi ile yaptığı çağrının Gömeç'te pek çok firma ve esnaf tarafından olumlu karşılanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden MHP İlçe Başkanı Muammer Birdar, “Cumhur İttifakı olarak piyasalarda satışa sunulan mal ve hizmetlerin fahiş bir şekilde artmasının en büyük sebeplerinden biri de stokçu ve fırsatçıların mevcudiyeti olduğuna inanıyoruz. Elbette ki dış güçlerin de etkisiyle dövizdeki dalgalanmalar da pek çok temel gıda başta olmak üzere birçok ürünün fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur” dedi.

Türkiye'nin dış mihrakların lobileri ve bunların yaptığı iç ve dış baskılar sonucunda zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Başkan Birdar, “Ama biz Türk milleti olarak tarih boyunca en zor koşullarda omuz omuza mücadele ederek her zorluğu üstesinden gelmeyi başarmasını bildik. İçinden geçtiğimiz bu süreçte de aynı birlik ve beraberlikle mücadelemizi vererek Türklük ülküsünün verdiği güçle bu kötü dönemi de atlatacak kudretteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bilge liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin yurt genelinde başlattığı çağrıya kulak vererek, Gömeç'imizde de duyarlı firma ve esnaflarımızla görüşmeler yaparak, pek çok üründe indirim yapmaları yönünde girişimlerde bulunduk. Sağolsun bu dostlarımız da bizim bu telkinlerimizde haklı olduğumuza inanarak satışa sundukları birçok mal ve hizmette yüzde 10'a ulaşan rakamlarda indirime gittiler. Kendilerine her şeyden önce Gömeç'te yaşayan bir vatandaş olarak sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.