Gömeç'te huzur ve güven operasyonları devam ediyor

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Emniyet Amirliği bünyesinde gerçekleşen operasyonlarda suç ve suç unsurlarına darbe vuruyor.

Edinilen bilgilere göre bu kapsamda; 16 Ocak günü Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolu uygulama noktasında S.E. isimli şahsa ait araçta yapılan adli aramada, araç içerisinde 7.65 mm çaplı bir adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait biri fişek yatağında kullanıma hazır 7'si şarjörde basılı vaziyette toplam 8 adet dolu fişek ele geçirildi.

Gömeç polisi tarafından; 17.01.2019 günü Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Uygulamada, iki farklı işyerinden toplam 11 kilo 588 gram kaçak tütün, 481 kutu 96 bin 200 adet Makaron, 44 adet 125 gram toplam 5 kilo 550 gram nargile melası, 44 adet 50'şer gramlık toplam 2450 gram nargile tütünü, 2 kutu 120 adet sigara sarma kağıdı, 11 kilo 588 gram açık kıyılmış içime hazır tütün, 1.2 kg kaçak çay ve 7 adet güç arttırıcı hap elde geçirildi.

Gömeç'te sürdürülen operasyonların; 18.01.2019 günü aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada yaralama suçundan aranması olan S.B. isimli şahıs yakalanarak adli makamlara teslimi edildi.

Operasyonların 19.01.2019 günü gerçekleşen etabında; E-87 çevreyolu uygulama noktasında uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinden aranması olan S.E. isimli şahıs yakalandı. S.E. Gömeç Emniyet Amirliği bünyesindeki ekiplerce adli makamlara teslim edildikten sonra tutuklanarak, cezaevine gönderildi.