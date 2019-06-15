Gömeç'te jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Tarihi Eser ve Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı" olaylarına yönelik yapılan istihbarî çalışmalar sonucunda; Kararağaç mahallesinde ikamet eden Ö.A. isimli şahsın izinsiz kenevir ekimi yaptığı ve elinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen istihbarî bilgi doğrultusunda adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Gömeç'in Karaağaç mahallesinde Ö.E. isimli şahsın ev ve eklentileri ile işletmekte olduğu balıkçı barınağında yapılan arama sonucunda; 79 gram esrar maddesi, 7 kök kenevir bitkisi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet kını ile birlikte kılıç ve 24 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Adli makamların talimatıyla olayla ilgili olarak Ö.A. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.