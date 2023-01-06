Gömeç'te Memleket Partisi yönetimi toplu halde AK Parti'ye geçti

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Memleket Partisi'nin ilçe başkanı Yavuz Çalışkan ile birlikte 19 kişilik yönetim AK Parti'ye katıldı.

Gömeç'te AK Parti İlçe Başkanı Eşref Uslu'nun çağrısıyla Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi'nin ilçe yönetimi toplu halde AK Parti'ye transfer oldu.

AK Parti İlçe Başkanlık binasında gerçekleşen mini bir törenle, AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu tarafından rozetleri takılan Memleket Partisi Gömeç İlçe Başkanı Yavuz Çalışkan'ın yanı sıra, ilçe yöneticileri Gül Güncü, Ayşe Güncü, Selin Güncü, Onur Kopcasız, Özgür Şap, Yıldız Akbınar, İlkay Kural, Birol Güncü, Umut Kaynak, Ferdi Eker, Hasan Tahsin Çalışkan, Banu Güncü, Sevim Arı, Aslı Ispartalıoğlu, Ayşe Aşık, Abdullah Turan, Ali Aşık ve Berdan Husidur bundan sonra siyasi hayatlarını AK Parti çatısı altında sürdüreceklerini ilan etti.

Gömeç'te AK Parti'nin çıtasını her geçen gün daha çok zirveye çıkartmasıyla dikkatleri üzerinde toplayan AK Parti İlçe Başkanı Eşref Uslu, ilçenin sevilen simalarından Yavuz Çalışkan ve ekip arkadaşlarının partisine katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya genelinde hissedilen ekonomik olumsuzlukları bertaraf edebilmek için kabinesiyle birlikte yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu hatırlatan Eşref Uslu, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibi son dönemlerde özellikle dış politikada yapmış olduğu yerinde çıkışlarla dünyanın en önemli liderlerinden biri olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Sayın Erdoğan'ın iç politikada da yapmış olduğu hamlelerle enflasyon canavarını alt edebilmek için gerekli önlemleri almış ve Allah'ın izniyle de atılan bu adımlar 2023 yılına girdiğimiz bu günlerde yavaş yavaş meyvelerini vermeye başlamıştır” dedi.

AK Parti'nin taşra teşkilatlarından biri olan Gömeç'te kendilerinin de yoğun bir çaba ile yerel bazda gerçekleştirdikleri girişimlerle partinin başarı grafiğini her geçen gün biraz daha zirveye taşımayı sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Uslu, “Bizim bu çabalarımızı gören ilçemizin değerli vatandaşları da bizlere destek vererek, bu başarılarda pay sahibi olmaktadırlar. Bugün de Memleket Partisi'nin Gömeç İlçe Başkanı sevgili dostum Yavuz Çalışkan ve 19 kişilik ilçe yönetimi hem bizlere destek olup, omuz omuza Gömeç'imizin sorunlarını ortadan kaldırabilmek adına, hem de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Türkiye Yüzyılı' vizyonuna katkı sunabilmek amacıyla bugün taktığımız rozetlerle partimize güç kattılar. Kendilerine partimize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, 2023 Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanımız ve partimizin Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha yetki verip, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin zirvesine çıkartacağız” diye konuştu.