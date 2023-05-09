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Gömeç'te parke taş çalışmaları devam ediyor

Balıkesir’in Gömeç ilçesi kırsal mahallelerinden Kuyualan Mahallesindeki köy içi yollarının döşemesinde sona yaklaşıldı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesi kırsal mahallelerinden Kuyualan Mahallesindeki köy içi yollarının döşemesinde sona yaklaşıldı.


Gömeç Belediyesi Taş şirketinde üretilen kilit parke taşların kullanıldığı çalışmada toplamda 5 bin 130 m2 kilit parke taş, 500 m bordür, 270 m oluk döşemesi belediye Fen İşleri ekipleri tarafından tamamlandı. Ayrıca köy mezarlığının içine de 135 m2 yürüyüş yolu döşeme işi yapıldı.


Tamamlanan çalışmaları Belediye Başkan Vekili Senay Çankaya ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişgin bizzat yerinde incelediler.


Belediye Fen İşleri Ekiplerince İlçenin diğer kırsal mahallelerinde de çalışmalar hızla devam ediyor.

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