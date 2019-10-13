Gömeç'te şenlik vardı

Balıkesir'in Gömeç İlçesi Şehit Mustafa Güvenç Aldemir İlkokulunda çocuk şenliği düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen şenlikte, sadece öğrenciler değil öğretmenler ve annelerinde yaşadığı coşku görülmeye değerdi.

Gerçekleştirilen şenlikte sunucu olarak görev alan öğrenciler profesyonelleri aratmazken, yapılan konuşmalar, okunan şiirler ve çocukları anlatan güzel ve ibretlik sözlerin ardından müzik eşliğinde gerçekleştirilen balon patlatma yarışmasına öğrenciler kahkahadan kırıldı.

Ayaklarına bağladıkları balonları müzik eşliğinde karşısındakinin balonunu patlatmaya çalışarak şenliğe yarışma heyecanının da eklenmesiyle kıyasıya bir rekabet yaşandı. Tezahüratlar eşliğinde coşkunun doruğa çıktığı şenlikte kananlar bol bol alkış aldı.

Yarışmaya öğretmen ve idarecilerinde katılmasıyla şenlikte renkli anlar yaşandı. Öğrencilerin tezahüratları arasında yapılan yarışmada öğretmen Filiz Özcan birinci oldu.

Şenliğe Okul Müdürü İsmail Damar, Müdür Yardımcısı Veli Gezer, Öğretmenler Fatih Karabacak, Mehmet Kabak, Şenay Altınbeyaz, Bircan Savuran, Banu Muti, Filiz Özcan Bellekçi, Tülay Miser, Hülya Çakırhan, Okul Aile Birliği Başkanı Deniz Pala, öğrenci velileri katıldı.

Veliler, “Çocuklarımızın çocukluklarını yaşamaları, her birinin ayrı birer fert olarak ayrı bir değere sahip olduğu, parmak izi gibi benzersiz olduğunun hissettirilmesi çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ederiz”dediler.