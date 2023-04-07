İhlas Haber Ajansı

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Gömeç'te taş parke döşeme çalışmaları hızla ediyor

Balıkesir’in Gömeç Belediyesi ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde parke taş çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Balıkesir'in Gömeç Belediyesi ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde parke taş çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ın talimatlarıyla, Hacıhüseyinler Mahallesinde, çamurlu ve yıpranmış yollar vatandaşlar gelen acil talepler doğrultusunda, parke taş fabrikasında üretilen kilit taşlar ile yenilendi. Toplamda bin metre kare kilit taşının kısa sürede döşemesi yapılarak, yollar hizmete açıldı. Merkez mahallelerde doğalgaz çalışmaları sebebiyle ekipler, yoğunluğunu kırsal mahallelere vererek çalışmalarına devam edecek.

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