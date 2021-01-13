Gömeç'te taşkınlara neden derede hummalı çalışma

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde su taşkınlığı yanında büyük kirliliğe neden olan derede, hummalı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gömeç Deresi'nde ana kolda 605, yan kolda 303 metre olmak üzere toplam 908 metre uzunluğunda dere yatağında dip temizliği ve şev düzenlemesi gerçekleştirildi, taş tahkimat çalışmaları ise devam ediyor.

Sahiden başlayan bu çalışmaların ise kara yolu köprüsüne kadar getirilmesi istendi.

Yılların kanayan yarası olan ve ıslah edilmeyen dere yatağında insan boyu olan otlar yanında kanalizasyon kokusu ise büyük şikayetlere neden oluyordu. Bu nedenle DSİ başta olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ve Gömeç Belediyesi yaz döneminden bu yana dere yatağında hummalı çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında derenin 800 metre uzunluğundaki alanda yabani otlar temizlenirken, kenar ve dip temizliğinin ise önemli bir kısmının ise bitirilme aşamasına geldiği açıklandı.

Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, bu çalışmaların tamamlanması ile ilçede sel ve şu baskını felaketlerinin de bir noktada önüne geçileceğini turizm açısından çok önemli olduğunu ve bölge halkı tarafından büyük memnunlukla karşılandığını ifade etti.

Bölgede büyük sıkıntılara neden bu dere ıslahının yaz dönemi öncesi ise kara yoluna kadar getirilmesinin, oluşan ve on yıllardır biriken kirliliğin önlenmesi, denizin temizliği ve sazlık oluşumun engellenmesi açısından çok önemli olduğu vurgulandı.