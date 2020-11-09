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Gömeç'te traktör ile kamyonet çarpıştı, can pazarı yaşandı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın sürücüsü yaralandı.


E-87 karayol unun Gömeç'e bağlı Karaağaç Mahallesi sınırlarında Gökhan Mutlu idaresindeki 10 D 4151 plakalı kamyonet ile Selim Mutlu yönetimindeki 10 Z 3464 plakalı traktör çarpıştı. Kazada soyadı benzerliği bulunan kamyonet sürücüsü Gökhan Mutlu ile traktör sürücüsü Selim Mutlu, araçta bulunan Hasan Çil ve traktörde bulunan Ömer Özcan isimli vatandaşlar yaralandı. Yaralılar; lay yerine gelen ambulanslarla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gömeç İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerinin de yardımlarıyla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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