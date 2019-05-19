Gömeç'te uçurtma şenliği coşkusu

ncı Geleneksel Uçurtma Şenliği büyük ilgi gördü. Şenliğe yaklaşık bin 500 kişi katılırken, genç yaşlı herkes uçurtma heyecanı yaşadı.

Gömeç Belediyesinin düzenlediği Uçurtma Şenliğine, Kaymakam Önder Cosğun, CHP'li Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ve Garnizon Komutanı Erol Büyüktopcu da katıldı. Statta düzenlenen şenlikte ‘7den 70'e bütün katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı. Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, şenliği devam ettireceklerini açıklarken, katılımcılara teşekkür etti.