Gömeç'ten Mehmetçiğe selam var

Balıkesir'in Gömeç Şehit Mustafa Güvenç Aldemir İlkokulu'nda okuyan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla ‘Mehmetçiğe Selam' etkinliği düzenledi.

Farkındalığı arttırarak güncel konularda yaşantıya dayalı öğrenmelerin kalıcı olduğu gerçeğinden hareketle okul bahçesinde gerçekleştirilen programda Okul Müdür İsmail Damar , “Yıllardır ülkemiz başta olmak üzere, yaşadığımız yakın coğrafyamızda, İslam beldelerinde akan kan ve gözyaşı dinmek bilmiyor. Binlerce kilometre uzaktan gelen kirli eller, akan kan ve göz yaşının dinmesini istemiyor. Yanı başımızda başlayan bu yangın bizim ülkemize de sarmasın diye tedbir alan devletimiz, bölgeye barış ve huzur getirmek için sınırlarımız dışında bu harekat ile terör örgütlerine yönelik operasyonlar başlattı. Şehitlerimiz var, yaralılarımız vardır. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Barış Pınarı Harekatına desteğimiz tamdır. Gömeç Şehit Mustafa Güvenç Aldemir İlkokulu olarak bizler vatanımız için mazlumlar için sınırlarımız dışında terör örgütleri ile mücadele eden Mehmetçiğimizin yanındayız. Mehmetçiğimizi selamlıyoruz. Biz Türkiyeyiz. ” dedi.

Öğrencilerin okudukları birbirinden güzel şiirlerin ardından müzik eşliğinde okul bahçesinde '#TÜRKİYEYİZ' yazısı yazıldı ve açılan Türk Bayrağı eşliğinde öğrenci ve öğretmenler hep birlikte asker selamı verdiler. Törene müdür yardımcısı Veli Gezer, öğretmenler Fatih Karabacak, Mehmet Kabak, Şenay Altınbeyaz, Bircan Savuran, Banu Muti, Filiz Özcan Bellekçi, Tülay Miser, Hülya Çakırhan, Şeref Eker ve diğer yardımcı personel ile Okul Aile Birliği Başkanı Deniz Pala ve öğrenci velileri katıldı.