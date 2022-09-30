Gönen 2 motokros şampiyonasına birden ev sahipliği yapacak

Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru, 8-9 Ekim tarihlerinde BMU Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Şampiyonaya Türkiye'den 100'ün üzerinde sporcu yer alacakken; Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Kuzey Makedonya, Almanya, Sırbistan ve Çekya'dan da birçok sporcunnun katılımı beklenmekte.

Geçtiğimiz günlerde 17 - 18 Eylül tarihlerinde Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 4. ayak yarışlarına ev sahipliği yapan Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru, 8-9 Ekim tarihlerinde hem Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası 5. ayak yarışlarına hem de Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin en iyi parkurlarından birine sahip olan Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda hazırlıklara başlandı.

Gönen Belediyesi himayesinde gerçekleştirilen parkur hazırlıklarının ardından önümüzdeki günlerde Gönen'e hem Türkiye'den hem de 7 ayrı ülkeden yüzlerce yarışçı ve yarışçı yakınının gelmesi beklenmekte. İlçe genelinde bulunan otelllerin şimdiden dolduğu ifade edildi.

Türkiye motokros şampiyonu Şakir Şenkalaycı, yaptığı açıklamasında, “Bundan 11 yıl önce Gönen Belediyesi himayesinde Gönen ilçesine güzel bir parkur yapımı gerçekleştirdik. Her kesim tarafından beğenilen Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda önümüzdeki hafta sonu iki şampiyonaya beraber ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşamaktayız. Bizlere desteğini esirgemeyen Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'a ve sponsorlarımıza şükranlarımı sunarım” dedi.

200'ün üzerinde sporcu ve yüzlerce sporcu yakınının yer alacağı Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda ikinci padok alanı çalışmaları devam ediyor.