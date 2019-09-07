Gönen Aleyna Tilki ile coştu

Balıkesir'in Gönen İlçesinin Kurtuluşunun 97. Yıldönümü Kapsamında 12. Gönen Ulusal Oya ve Çeyiz Festivalinin ilk gecesinde, ünlü sanatçı Aleyna Tilki söylediği hareketli parçaları ile meydanı dolduranları coşturdu.

Festival kapsamında, Gönen Yıldız meydanında düzenlenen konsere Gönenlilerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden binlerce insan aktı. Erken saatlerde meydanı dolduran Aleyna Tilki hayranları konser boyunca doyasıya dans ettiler.

Palaz, "31 Mart akşamı söz verdik, sözümüzü yerine getiriyoruz"

Gönen'de sahneye çıkan Aleyna Tilki'ye söylediği üç parçanın ardından Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz tarafından iğne oyası, çiçek ve üzerinde isminin yazılı olduğu 10 numaralı Gönen Belediyespor forması hediye etti.

Başkan Palaz meydandakilere seslenerek; " Biz 31 Mart akşamı kazandığımız yerel seçimlerin ardından bu meydanda sizlere, özellikle de gençlere kurtuluş günümüzde festival yapacağız diye söz verdik. Bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Aleyne Tilki, Gecenin ilerleyen saatlerine kadar kendi parçalarından oluşan ve çeşitli sanatçıların parçaları ile meydandakileri coşturdu. Gece de Aleyna Tilki için alınan aşırı güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı.