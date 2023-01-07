Gönen-Balya karayolunda trafik kazası: 3 kişi yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesi Balya karayolunda tek taraflı meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen-Balya karayolunda seyir halinde olan 10 NS 348 plakalı otomobil tek taraflı geçirdiği trafik kazasında takla atmak sureti ile kaza geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri takla atan 10 NS 348 plakalı araçtan çıkarttıkları Şengül Coşkun (59), Senem Coşkun (34) ve Hatice Dudu (60) isimli 3 yaralıyı, kaza yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri kaza le ilgili soruşturma başlattı.