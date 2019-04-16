İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Gönen Camileri'nde Ramazan temizliği

Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle Balıkesir’in Gönen ilçesindeki camilerde temizlik çalışmaları ve hazırlıklar başladı.

Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle Balıkesir'in Gönen ilçesindeki camilerde temizlik çalışmaları ve hazırlıklar başladı.


Ramazan Ayı öncesinde Gönen'deki camilerin temizlik çalışmaları başladı. Gönen Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede hizmet veren camilerde önce halılar yıkanıyor sonra kapı, pencere ve ayakkabılıklar siliniyor, mihrab, minber, vaaz kürsüsü, camlar, şadırvan, abdesthane, tuvaletler ve bahçeler olmak üzere ilçede bulunan cami ve mescitleri baştan aşağıya temizleniyor.


Cami görevlileri ve cemaatten gelen talepleri de değerlendiren Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin titiz çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.