Gönen Camileri'nde Ramazan temizliği

Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle Balıkesir'in Gönen ilçesindeki camilerde temizlik çalışmaları ve hazırlıklar başladı.

Ramazan Ayı öncesinde Gönen'deki camilerin temizlik çalışmaları başladı. Gönen Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede hizmet veren camilerde önce halılar yıkanıyor sonra kapı, pencere ve ayakkabılıklar siliniyor, mihrab, minber, vaaz kürsüsü, camlar, şadırvan, abdesthane, tuvaletler ve bahçeler olmak üzere ilçede bulunan cami ve mescitleri baştan aşağıya temizleniyor.

Cami görevlileri ve cemaatten gelen talepleri de değerlendiren Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin titiz çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.