Gönen Çayı için önlemler sürüyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Gönen Çayı'nda kirliliğe neden olan unsurlar ve alınacak tedbirler Kaymakam Aslan Yurt Başkanlığındaki toplantıda dile getirildi.

Gönen Çayı Deltası Sulan Alan Yönetim Planı Yürütme Kurulu Toplantısı İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt ve yürütme kurulu üyelerininde katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Tek gündem maddesi Gönen Çayı kirliliğine neden olan unsurların konuşulduğu toplantıya Gönen çayına doğrudan veya dolaylı deşarjı bulunan bölgedeki sanayi kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Gönen Çayı kirliliği ile ilgili olarak yapılan çeşitli teknik incelemelerden sonra çaya direkt veya dolaylı olarak deşarjı bulunan işletmelerin ve arıtma sistemlerinin durumu değerlendirilerek önümüzdeki dönemde atılması gereken adımlar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı İbrahim Palaz, "Gönen Çayımızın durumu kaplıca turizmine ev sahipliği yapan şehrimize dışarıdan gelen misafirlerimizi, bölgemizde yaşayan hemşehrilerimizi ve tarım üreticilerimizi çok rahatsız etmektedir. Bizler Gönen Belediyesi olarak çaya deşarj olan bölgelerde tüm teknik incelemelerde bulunduk. İlçemizde istihdam sağlayan sanayi kuruluşlarının ve evsel atıkların kanalizasyon yoluyla Baski tarafından yönetilen şehir arıtmasına bağlanması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki aylarda deri sanayisinde faaliyet gösteren firmalarımızın Organize Sanayi Bölgemize taşınma işlemleri devam ediyor, taşınma işlemleri tamamlandığında o bölgemizde daha detaylı temizlik ve kentsel dönüşüm planlıyoruz.” dedi.