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Gönen Devlet Hastanesi'ne iki yeni doktor ataması

Balıkesir’în Gönen ilçesinde Gönen Devlet Hastanesi’ne iki yeni doktor ataması yapıldı.

Balıkesir'în Gönen ilçesinde Gönen Devlet Hastanesi'ne iki yeni doktor ataması yapıldı. Ataması yapılan doktorlar görevlerine başladı.


Gönen'de bulunan Devlet Hastanesi'nde ihtiyaç duyulan branşlara yeni hekim atamaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Psikiyatri branşına Dr. Merve Metin, Çocuk Doktoru branşına ise Dr. Gökçe Sümer atandı. Ataması yapılan her iki doktorun da hasta kabulüne başladığını ifade eden hastane yetkilileri, çevredeki ilçelerle birlikte 100 bin civarında vatandaşa hizmet veren Gönen Devlet Hastanesinin ihtiyaç duyulan branşlarda hekim atamaları için çalışmalara devam edileceğini ifade ettiler.

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