Gönen koç ve teke panayırına hazırlanıyor

Gönen'de yapılması planlanan 2. Koç ve Teke Panayırı hazırlıkları başladı. Gönen İlçe Kaymakamı Dr. Arslan Yurt Himayelerinde ilk toplantı gerçekleştirildi.

15 bin kişi bekleniyor

İlki yıl içerinde gerçekleştirilen ve çok başarılı geçen Koç Panayırının ikincisinin hazırlıkları aylar öncesinde başladı. 4- 5 Mart 2023 tarihlerinde yapılması planlanan Panayır için, Gönen Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda İlçe Kaymakamı Dr. Arslan Yurt himayelerinde gerçekleştirilen toplantıya; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi, Gönen Belediyesi, Gönen Ticaret Borsası, Gönen Yörükler Derneği, Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile Çetin Et Müdürü Özkan Dereli katıldı.

Hayvancılıkla uğraşan 15 bin çiftçi, 100 koç üreticisinin bin 500 koç ile katılım sağlamasının beklendiği panayır için kurumlara görev paylaşımı yapıldı.

Gönen İlçe Kaymakamı Dr. Arslan Yurt; “ Gönen 2'nci Koç Panayırının İlçemize katkı sağlamasını temenni ediyoruz” dedi.