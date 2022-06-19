Gönen Panayırı 56 yıldır kuruluyor

Balıkesir'in Gönen İlçesinde bu yıl 56. sı düzenlenen ve bölgenin en büyük panayırında vatandaşlar bol bol eğlenme fırsatı buluyor.

Her yıl 16 - 19 Haziran tarihleri arasında düzenlenen bölgenin en büyük panayır olan Gönen Panayırı başladı. Havanın sıcak olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar gündüz ve gece alışverişin tadını çıkarttı. Zabıta ve emniyet güçlerinin sıkı takibi sayesinde huzur ve güven ortamı içerisinde süren panayırda bir çok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu. Çocuklar panayırın en renkli ve en heyecanlı görüntülerini oluşturdular. Her yönü ile coşku ile geçen panayır bugün sona erecek.