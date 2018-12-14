Gönen Sağlık Kenti olacak

Balıkesir'in Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde Gönen'e yapılacak olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırma Uygulama Merkezi için hedefler büyüdü. 25 bin m2 alana yapılması planlanan proje Gönen'i sağlık kentine dönüştürecek.

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan ve geçtiğimiz günlerde Gönen Belediye Başkanlığı ile protokolü imzalanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi için hedefler büyüdü. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, projenin Gönen'i bir sağlık kenti haline getireceğini ifade etti. Özdemir “Türkiye'nin sağlık turizmi hedefleri var. Biz Kütahya'ya giderek benzer yerlerde incelemelerde bulunduk. Bu projeyi ufak çaplı düşünüyorduk ama hedefi büyüttük ve Gönen'in stratejik planı haline gelecek. 20-25 bin m2 büyüklüğünde bir sağlık kenti olması lazım. Burada hizmet verecek oteller olmalı ve insanlar buraya geldiklerinde ortalama 1 hafta konaklayacak şekilde olmalı” dedi.

Yerel yönetimin desteği şart

Rektör Özdemir, Gönen'in kaderini değiştirecek bu proje için Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Gönen Kaymakamlığı ve Gönen Belediyesi'nin projeyi benimsemesi ve destek vermesi şart. Bu proje Gönen'i marka şehir yapabilir. Benzer bir proje Pamukkale'de yapılmakta ve orada Valilik ve Belediyeler bunu çok önemsiyor ve sahip çıkıyorlar. 5 senedir çalışmalar sürüyor. Bu alanda Türkiye çapında 5 örnek kent seçilmesi kararı alındı. Biz bu 5 kentin arasına girme hedefi koyduk kendimize. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile de görüşüyoruz. Tabi bu projenin ana tabanını oluşturacak Tıp Fakültesi'ni de açtırmamız şart. Eğer Tıp Fakültemiz açılırsa Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi buraya bağlı olur” dedi.