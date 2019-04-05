Gönen Tarım Fuarı başladı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bu yıl 9.'su düzenlenen "Tarım ve Hayvancılık Fuarı" başladı. Fuar açılışını yapan Vali Ersin Yazıcı, "Balıkesir Türkiye'nin en gözde şehridir" dedi.

Gönen Kapalı Pazar Yerinde 173 firmanın 550 markayla katıldığı fuarda zirai mekanizasyon, traktörler, tarım makineleri, gübre, tohum, fide, fidan, zirai ilaçlar, hayvancılık, hayvani üretim makineleri, hayvancılık ekipmanları, yem sektörü ve ambalaj gibi ürünler sergileniyor.

Vali Ersin Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada, Gönen'in tarımsal anlamda çok önemli bir bölge olduğunu ve Gönen'in çiftçilikte örnek bir şehir olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Bu şehirde sütün, etin, sebzenin, meyvenin en kalitelisi üretiliyor. Bu tür fuarlarla yeni ekipmanları çiftçimizle buluşturarak, çiftçimizin liderliğini kimseye bırakmamamız gerekiyor. Artık devir kaliteli üretim devri, her şeyin bir standardı var. Biz hem ürettiğimiz miktarlar hem de kalitemizle ülkemizdeki yerimizi muhafaza edeceğiz. Bu kapsamda tarımsal üretimimizi çeşitlendirmemiz gerekir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Ege Bölgesi'nden çiftçilerin yer aldığı davetliler fuarı gezdi. Fuar, 7 Nisan'a kadar 10.00 ila 20.00 saatlerinde açık olacak.

Fuar açılışına Vali Ersin Yazıcı, Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi, Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çiftçiler katıldı.