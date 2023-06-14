Gönen ve Manyas ovalarında çeltik ekimine başlandı

Balıkesir'de 155 bin dekar alanda birinci sınıf çeltik tarımının yapıldığı Gönen ve Manyas ilçelerinde çeltiklerin ekimine başlandı. Ekimin yapıldığı binlerce dönümlük alanlar dron ile görüntülendi.

Balıkesir'in dünyaca ünlü Gönen baldosu pirinci için ekim süreci başladı. Çeltik ekimi yapılan 90 bin dekar alanda yılda 60 bin ton çeltik, 30 bin ton da pirinç elde ediliyor. Manyas'ta ise 70 bin dekarlık tarlalarda 50 bin ton çeltik, 25 bin ton pirinç üretiliyor. Mayıs ve Haziran aylarında ekimi yapılan çeltik daha sonra ilaçlama ve gübreleme işlemlerinden sonra yaklaşık 4 ay kadar su içerisinde bekleyecek ve Eylül ayında harman edilecek. Ülkemizde yaklaşık olarak 655 bin ton pirinç tüketimi bulunurken, bu tüketimin 280 bin tonunu Gönen ve Manyas ilçeleri karşılıyor.

Güney Marmara'nın en önemli mahsulleri arasında yer alan çeltik ekilen binlerce dönümlük alan İHA tarafından dron ile görüntülendi.

Çeltik üreticisi Ali Şener ise bu sene hava şartlarından dolayı çeltik ekiminin geç kaldığını söyledi. Şener, "Geç çeltik ekiminin ileriye dönük olarak veriminde de eksiklik olacağını tahmin ediyoruz. Daha önce 15 Eylül ve Ekim sonu harman biterdi ancak bu sene Kasım ayı veya Aralık ayına sarkacak gibi duruyor. Hayırlısını diliyoruz bu sene ekim geç oldu. Tohumu atalı 15 gün oldu bu havalar neticesinde tohum suda bir haftalık gibi duruyor büyüyemiyor çeltikler havaların sıcak olması lazım" dedi.