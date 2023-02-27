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Gönen Yeniakçapınar köyünde orman yangını meydana geldi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Yeniakçapınar kırsal mahallesinde henüz nedeni bilinmeyen orman yangını meydana geldi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Yeniakçapınar kırsal mahallesinde henüz nedeni bilinmeyen orman yangını meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Yeniakçapınar kırsal mahallesinde henüz nedeni bilinmeyen orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü. Soğutma çalışmalarını yürüten ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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