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Gönen'de 123 öğrenciye tablet

Gönen’de internete erişimi olmayan 123 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtımı gerçekleştirildi.

Gönen'de internete erişimi olmayan 123 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtımı gerçekleştirildi.


Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından alınan 80 tablet bilgisayar ve Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 43 tablet olmak üzere toplamda 123 Tablet Bilgisayar internete erişimi olmayan öğrencilere dağıtıldı.


Gerçekleştirilen dağıtım törenlerinde konuşan Yurt; " İlçemizde Milli Eğitim Müdürlüğümüz öncülüğünde tespit edilen değişik okullarda bulunan ve internete ulaşamayan öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığımızca gönderilen 43 tablet bilgisayarın yanı sıra Sosyal Yardımlaşma Vakfımız tarafından da 80 ve toplamda 123 tablet bilgisayarı öğrencilerimize dağıttık. Biraz geç oldu gerçi, öğrencilerimize tabletlerinin hayırlı olmasını ve başarı getirmesini diliyorum" dedi.

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